元でんぱ組．incでタレントの最上もが（37）が6日、自身のインスタグラムを更新。5歳となった長女との仲良し親子ショットを披露した。「先日、娘が5歳になりました私もママ歴５年」と母子ショットを公開。「４歳の反抗期というやつがなかなかに激しめで、体力おばけ＆口が達者、睡眠が不安定なのも続いててあっ…無理かもて思う瞬間も多々ありながら…笑」と子育ての日々をつづった。「自分以外のママのことはいつだって