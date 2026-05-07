イランの首都テヘランにあるバナク広場。ホルムズ海峡を描いた看板のそばの通りを人々が横断している。看板にはペルシャ語で「永遠にイランの手の中に」と書かれている/AFP/Getty Images（CNN）米国とイランは、イランでの戦争終結を目的とする短い覚書で合意に近づいていると、交渉に詳しい情報筋が明らかにした。ただ、トランプ政権当局者らは、過去にも直前で交渉が決裂したことがあるとして、警戒感を示している。ホワイトハウ