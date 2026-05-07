ウクライナがロシアに求めた停戦期間が6日に始まりましたが、ゼレンスキー大統領は1820件の違反があったと非難しました。【映像】ドローン攻撃を受け激しく燃える建物（現場の様子）ウクライナ北東部スムイ州の知事は6日、幼稚園にロシア軍のドローン攻撃があり、職員の女性2人が死亡したと明らかにしました。ゼレンスキー大統領は6日午前0時からの停戦を呼びかけていましたが、午前10時までにミサイルやドローンなどによる