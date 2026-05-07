NewJeans（ニュージーンズ）復帰を巡って所属事務所ADOR（アドア）と協議中のMINJI（ミンジ、21）が、22歳の誕生日（7日）の2日前、ファンに感謝の気持ちを伝えた。韓国メディアが報じた。ファンが企画したバースデーカフェに早朝、訪れて入り口のドアノブにプレゼントが入ったバッグを掛けていた。韓国メディアのエクスポーツは7日「現在までにミンジの来店痕跡は、合計4カ所の誕生日カフェで確認されたと伝えられている」と報じ