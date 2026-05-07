染谷将太が主演する映画『チルド』より、本予告、本ビジュアルが解禁された。主題歌は、PAS TASTAの新曲「無限の国 feat. ermhoi」に決定した。【動画】24時間ともり続けるコンビニで繰り返される日常が静かに狂いだす―映画『チルド』本予告国内外で高い評価を受ける映画レーベル「NOTHING NEW」の実写長編第1作となる本作は、コンビニを舞台としたホラー作品。主演に染谷将太、共演に唐田えりか、西村まさ彦、くるま（令和ロ