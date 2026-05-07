【業務スーパー】ではストックにも役立つ「冷凍商品」が充実しています。その中でも今回は、コスパの良さで、節約にも貢献してくれそうな商品にフォーカス。100gあたり100円以下のお値段で安く感じるものや、マニアがコスパの良さを評価したものをピックアップしました。物価高が気になる今、食費から上手くやりくりしませんか？ アレンジ次第で飽きずに食べられそうな「揚げ出し豆腐」 1袋に500g入っ