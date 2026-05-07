ブリトニー・スピアーズが、飲酒運転に関する事件で罪を認め、司法取引に応じたことが明らかになりました。 弁護士マイケル・A・ゴールドスタイン氏によると、ブリトニーは5月4日（現地時間）、ベンチュラ上級裁判所において飲酒運転の罪を認めることに同意。本人は出廷せず、弁護士を通じて手続きが進められました。 逮捕から判決までの経緯 ブリトニーは3月4日、カリフォルニア州ベンチュラ