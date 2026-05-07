◆新日本プロレス「ＮＥＷＪＡＰＡＮＲＯＡＤｉｎＫＡＲＡＴＳＵ−ＩＧＮＩＴＩＯＮｔｏＤＯＭＩＮＩＯＮ−」（６日、佐賀・唐津市文化体育館）観衆７５７新日本プロレスは６日、佐賀・唐津市文化体育館で「ＮＥＷＪＡＰＡＮＲＯＡＤｉｎＫＡＲＡＴＳＵ−ＩＧＮＩＴＩＯＮｔｏＤＯＭＩＮＩＯＮ−」を開催した。メインイベントでＩＷＧＰ王者カラム・ニューマンがジェイク・リーと組んで辻陽太、鷹