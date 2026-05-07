元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子（３１）が、７日までに自身のＳＮＳを更新。生まれたばかりの第１子との最新ショットを公開した。インスタグラムに「Ｄａｙｓａｔｈｏｍｅｗｉｔｈｍｙｂａｂｙ」と書き始め、赤ちゃんを優しく抱っこする姿を投稿した久慈。いとおしそうな目で我が子を見つめる写真も載せ、「久しぶりに外に出たら春から初夏の香りに変わっていて少しびっくり小さなぬくもりに包ま