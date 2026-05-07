「Amazon」創業者のジェフ・ベゾス氏が、今年のメットガラ開催にあたり最大2000万ドル（約30億円）を出資したと報じられている。毎年5月の第1月曜日に開催される世界的ファッションイベントを巡り、富と影響力、そして文化機関への関与をめぐる議論が強まる中での動きとなった。 【写真】「メットガラ」にしては控えめシックなドレスで登場したローレン・サンチェス氏 ベゾス氏と、妻でキャスターのロー