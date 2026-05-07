町田のエリキ「ワールドカップで優勝してから、その翌日に生まれたんです」FC町田ゼルビアは5月6日、J1百年構想リーグ第15節で横浜F・マリノスに2-0で勝利した。AFCチャンピオンズリーグエリートから過密日程を強いられている町田と、調子の上がらない横浜FMの対戦とあって前半は膠着状態。後半開始直後、フットサル仕込みの技術でその均衡を破ったのは町田のFWエリキだった。「ゴールに行くまでの流れが非常に良くて、（徳村）