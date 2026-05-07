韓国が日本を抜き輸出世界5位に上がった。半導体好況に押され1−3月期に過去最大の実績を記録したおかげだ。韓国産業通商部によると、1−3月期の韓国の輸出額は2199億ドルを記録した。前年同期比37．8％増えた。これまでの1−3月期最大実績である2022年1−3月期の1734億ドルを大きく上回った。輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は504億3000万ドルの黒字で、前年同期より437億ドル改善した。半導体輸出が785億ドルで前年比139％