大西洋横断クルーズ船で集団感染が発生したハンタウイルスに関連し、世界保健機関（WHO）は、「新型コロナのパンデミック時とは異なり、公衆衛生上のリスクは低い状況にある」と明らかにした。6日（現地時間）、テドロス・アダノム・ゲブレイェソスWHO事務局長はX（旧ツイッター）に「現段階では、全般的な公衆衛生上のリスクは依然として低い」と投稿した。同氏は「運航会社と協力し、乗客と乗務員の健康状態を綿密に監視している