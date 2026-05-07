ホルムズ海峡危機の影響が深刻化し、先行きの石油不足が懸念される。しかし日本政府は高市早苗首相以下、大丈夫という楽観的な情報を繰り返すばかりだ。本当にそうなのか。 日本では4月の花見、5月のゴールデンウィークで、例年と同じように車の渋滞が起きた。昨年末の暫定税率の廃止、3月から行われたガソリン・軽油の補助金で自動車燃料価格の上昇が抑制されたからだ。誰もが積極的に石油を使う。国民生活に悪影響