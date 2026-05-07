山崎香辛料振興財団は10月1日〜11月30日に実施予定の「第17回スパイス＆ハーブ検定（CBT方式）」の申込受付を公式サイトで開始した。申込締切日は8月19日。同検定には、エスビー食品が、ビジョンとして掲げる「『地の恵み スパイス＆ハーブ』の可能性を追求し、おいしく、健やかで、明るい未来をカタチにする」活動の一環として協力する。スパイス＆ハーブ検定は、スパイスやハーブの魅力や正しい知識を知ってもらい、日々の