ハウス食品が2025年2月に新発売したレトルトカレー「カレーでニクる。」が、発売後約1年の3月時点で累計販売個数100万個を突破した。肉を主役にした「肉を食べるカレー」というコンセプトと「お肉パラダイス製法」によって実現した圧倒的な肉のおいしさが、とりわけ30〜40代のミレニアル世代のユーザーに評価されて、好調な販売につながっている。「カレーでニクる。」は、同社レトルトカレー史上最大の肉量を誇るレトルトカ