キッコーマン食品はすりおろし果実「デルモンテ ピュレフルーツ」シリーズの展開を強化する。「すりおろし白桃ミックス」を5月18日から9月下旬までの期間限定で販売する。昨年は全国のコンビニエンスストアと一部ECサイトのみで販売したが、今年はチャネルを拡大する。110gパウチ、オープン価格。「ピュレフルーツ」は、果実100％（生果実換算比）で、1袋で2分の1日分の果実をとれるパウチ入りすりおろし果実。好きな時に好き