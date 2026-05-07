家庭用冷凍麺の需要が拡大している。かねてより金額ベースでプラス基調にあったが、昨2025年度はコメ価格高騰による主食の変化やコスパ・タイパ志向の高まりも追い風となり、数量ベースでも伸長した。当面は物価高を背景に節約志向の継続が予想され、業界各社はニーズの高止まりを見込む。足元では目前に迫った夏場に向け、猛暑を見据えた新商品や販促で売場のさらなる活性化を目指している。インテージの市場データをもとにし