NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月8日放送の第30話では、高熱で倒れた多江（生田絵梨花）をりん（見上愛）たちが看病する。 参考：『風、薫る』は日本の“看護の一歩目”を教えてくれる“何万人”をも救うために必要なこと 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りんがシマケン（佐野晶哉）の今の仕事と夢を知った第2