きのう（6日）夕方、岡山市中区にある市道沿いの用水路で、水に浸かった状態で倒れている女性が見つかりました。女性は病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。 【現場付近の地図】岡山市中区の用水路に女性（69）が転落し死亡当時の水深は70センチ用水路に「落下防止柵」はなし【岡山】 きのう（6日）午後4時50分ごろ、岡山市中区長岡の市道で「道に自転車が倒れている」と通りかかった人から警察に通報がありまし