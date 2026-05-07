ヒルトン京都は、「スプリングアフタヌーンティー」を4月7日から6月19日まで提供している。提供するメニューは、フルーツを使ったスイーツ9種とセイボリー4種の構成とした。スイーツは、桜香る「アマレナチェリーパウンドケーキ 桜クリーム」、メロンのみずみずしさとホワイトチョコレートを合わせた「メロンとホワイトチョコレートタルト」、はちみつとアプリコットムース、ミックスベリーシャルロット、国産マンゴーのカルパッチ