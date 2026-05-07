「東京ばな奈」とディズニーがコラボレートしたスイーツショップ『Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈』が、「チップ＆デール/バニラチョコレートサンド」とオリジナルグッズを新発売。2026年5月7日から、東京駅一番街にある『東京ばな奈s』をはじめとする店舗にて販売される。※すべて価格は税込みディズニーの人気キャラ、チップとデールの由来は家具職人だった！チップとデールはシマリスのキャラクター。黒い鼻で歯が1本