伊藤洋輝が所属するドイツ王者バイエルンは現地５月６日、チャンピオンズリーグ（CL）準決勝の第２レグで、前回王者のパリ・サンジェルマンとホームで対戦。１−１の引き分けに終わり、アグリゲートスコア５−６で敗れた。この試合での判定が物議を醸している。バイエルンの１点ビハインドで迎えた31分、敵陣ボックス内でパリSGのヴィティーニャが蹴ったボールがジョアン・ネベスの手に当たる。しかしハンドの判定とはならず、