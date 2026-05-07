青と黄のシャツを特徴とする北欧の雄スウェーデンは、ワールドカップの歴史を語るうえで欠かせない国のひとつだ。第６回大会となった1958年、自国開催のＷ杯で準優勝を果たし、それ以前にも３位、４位を経験。当時は世界でもトップクラスの実力を持つ国として知られていた。しかし、その後は長い低迷期に入る。グループステージ敗退や予選敗退を繰り返し、次第に“古豪”という立ち位置になっていった。その流れは1994年ア