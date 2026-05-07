「かっこよすぎる生き物の写真が見たいですまずは私から」そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。【話題のポスト】85.3万表示、3.4万いいねの「かっこよすぎる生き物」のキマったポーズ、動画もYouTubeでカエルとの暮らしを発信し続けるクリエイター・ぴよさんがXアカウント（＠PIYO_KAERU）さんが2026年4月21日に投稿したのは、1匹のカエルがポーズを決めている写真。片手は下につき、もう片方は上げている。その堂々た