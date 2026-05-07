「ＤｅＮＡ０−１０広島」（６日、横浜スタジアム）広島・栗林良吏投手に笑顔の花が咲いた。今季ＤｅＮＡ戦初勝利。その白星が何よりうれしかった。「まずは、自分の球で勝負したいなと思っていた。（良かったのは）四球がゼロだったところ」と表情を崩す。７回３安打６奪三振、無四球無失点。緩急を自在に操り、歓喜の道を切り開いた。本塁打が出やすいとされる横浜スタジアム。風も意識した上で、臆せず腕を振った。三回ま