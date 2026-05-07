「ＤｅＮＡ０−１０広島」（６日、横浜スタジアム）力強く振り抜いたバットを、高く突き上げた。確信があった。伸びる白球は、青く染まった右翼席の中段に飛び込む。広島・持丸泰輝捕手が、プロ初本塁打から２試合連発弾。横浜の空に、美しい放物線を描いてみせた。「１球で仕留められて良かった。最高の結果になって良かった」８−０の六回無死。石田健の１４３キロ直球を振り抜いた。左腕とはこの日が初対戦。じっくり見