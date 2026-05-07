アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待感から、6日のニューヨーク市場で原油先物価格が急落し一時、1バレル＝90ドルを割り込みました。【映像】NY原油が一時90ドル割れ原油先物価格が90ドルを割り込むのは、先月下旬以来およそ2週間ぶりです。ただ、その後アメリカのトランプ大統領が自身のSNSに、「イランが合意しなければ爆撃が始まることになる」と投稿したことを受けて、下げ幅を縮めました。（ANNニュース）