人気コスプレイヤーえなこが7日までに自身のインスタグラムを更新。スポーティーな“美ウエスト”ショットを公開した。「今日めっちゃいい天気」とつづり、カルバンクラインのチューブトップにレギンスにパーカのスポーティーな姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「超カワイイ」「気分爽快です」「えなこりん、可愛いスタイル抜群！！」「一緒にウオーキングいかがですか？」「可愛いすぎる〜」「そのス