トランプ政権がイランと戦闘を終結させ、核問題の交渉に向けた覚書を交わすことで合意に近づいているとアメリカメディアが報じました。【映像】米軍・イランそれぞれの攻撃の様子「アクシオス」は6日、アメリカ当局者の話として、覚書が1ページで、14項目から構成されると伝えました。覚書では戦闘終結のほか、ホルムズ海峡の開放など詳細な合意に向けた30日間の交渉開始を宣言するとしています。また、イランがウラン濃縮