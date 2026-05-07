ディズニープラス「スター」で配信中の人気ドラマ「一流シェフのファミリーレストラン（原題：The Bear）」より、シリーズの前日譚となるエピソード「ゲーリー（原題：Gary）」がサプライズ配信開始されている。 オリジナルシリーズ「一流シェフのファミリーレストラン」は、ニューヨークで名を馳せたシェフのカーミー（ジェレミー・アレ