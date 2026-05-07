2024年のリリース以来、多くのプレイヤーを虜にしているゲーム『マーベル・ライバルズ』（PC / PS5 / Xbox Series X|S / PS4）。その美麗なコンセプトアートやイラストが収録された『The Art of Marvel Rivals ジ・アート・オブマーベル・ライバルズ』が、KADOKAWAより発売された。 ※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。 ゲ