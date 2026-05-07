人間は一面では語れない。それは国民的人気作家も同じだ。トラベルミステリーの第一人者・西村京太郎さんは、鉄道や観光地を舞台にさまざまな殺人事件を描いてきた。評論家・佐高信さんは「西村にとって死は少年時代から日常だった」という――。※本稿は、佐高信『昭和に挑んだ作家たち』（平凡社新書）の一部を再編集したものです。■8月15日を過ぎても終戦しなかった青春西村にはオビに「ベストセラー作家が、自身の苛烈な体験