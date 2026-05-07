『アベンジャーズ』シリーズのセバスチャン・スタン、『バレリーナ:The World of John Wick』（2025）のアナ・デ・アルマスが、新作スパイ・スリラー映画『インピュニティ（原題：Impunity）』で共演することがわかった。米が報じている。 本作はフィリップ・サンズの小説『38 Londres Street（原題）』が原作。1998年、元チリ大統領のアウグスト・ピノチェトがロンドンで逮捕され、異国の法廷で歴史的