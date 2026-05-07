出張のたびに新幹線代や宿泊費を立て替え、精算まで1ヶ月以上かかる……。この間の負担が家計に響いてしまうと感じている人は少なくありません。特に出張回数が多い場合、一時的とはいえ数万円～数十万円の立て替えになることもあります。本記事では、こうした負担を軽減する方法や考え方について解説します。 なぜ精算まで時間がかかるのか 出張費の精算に時間がかかる理由は、会社の経理処理の流れにあります。