グループALLDAY PROJECTのメンバーであるアニー（本名ムン・ソユン）が、財閥家の子女という背景とは対照的な気さくな行動で大衆の注目を集めている。5月5日、アニーはファンコミュニケーションプラットフォームを通じて、「友だちと旅行に行く飛行機の中だよ」という文章とともに、1枚の写真を掲載した。写真の中のアニーは、機内の座席でヘッドセットをつけたままノートに何かを書き込み、勉強に集中している様子である。【写真