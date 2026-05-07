阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「憧球チャンネル」を更新した。４月２６日の広島戦で阪神・近本光司が死球を受け、左手首を骨折。自身も現役時代に死球で左手首を骨折しており、苦い経験談を語った。掛布氏は日本一に輝いた翌年の８６年４月２０日の中日戦で、中日のサイド右腕・斉藤学が投じたボールが顔面に向かってきた際に本能的に左手を出して、手首を骨折。連続試合出場が「６６３」でストップし