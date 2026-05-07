全日本プロレスは６日、「チャンピオン・カーニバル２０２６」優勝者決定戦が行われる５・１７東京・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた（大田区総合体育館）大会（試合開始・午後２時）の一部対戦カードを発表した。大会では、元プロレスリング・ノアで覆面レスラー「ＫＵＲＡＭＡ」としてメキシコでファイトしていた練習生の矢野安崇が再デビュー戦で青柳優馬と対戦することが決まった。矢野は２０００年８月１０日生