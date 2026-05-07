天体衝突の跡であるクレーターは、表面の更新が激しい地球では珍しく、わずか200個前後しか見つかっていません。クレーターが消えてしまうと、その時代にあったかもしれない、局所的・限定的な気候変動や環境改変の証拠が消えてしまうことになります。北京高圧科学研究センター (HPSTAR) の明陈 (ミン・チェン) 氏などの研究チームは、中国南部で直径900mにもなるクレーターを発見し、「金林クレーター (きんりんクレーター)