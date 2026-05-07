ソファの角にはまり込み、引っぱられてものびるだけで一向にケージに戻ろうとしないジャンガリアンハムスターの"全力抵抗"動画がInstagramで話題を呼んでいる。309.2万回表示、12万いいねを記録し、「よくのびるおいしそうなお餅…」「最後のちょっと睨んでる顔が可愛い」などのコメントが寄せられた。投稿したのはおもち（@omochi_2529）さん。飼い主さんに話を聞いた。【動画カット】びよーん！ケージに戻るまいと全力抵抗中