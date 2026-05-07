俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）に出演する玉田多江役の生田絵梨花がコメントを寄せた。『風、薫る』キャスト・出演者一覧｜出演俳優プロフィール＆登場人物紹介――ご自身の役どころについて多江は医者の家系で育ち医療に対する情熱や一生懸命さがゆえに、優等生で強い圧を発する言