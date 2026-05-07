俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）に出演している泉喜代役の菊池亜希子がコメントを寄せた。『風、薫る』キャスト・出演者一覧｜出演俳優プロフィール＆登場人物紹介――ご自身の役どころについて喜代は一期生メンバーのなかでずば抜けて年上で、この役をいただいたとき、私自身も「学