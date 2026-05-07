俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）に出演している柳田しのぶ役の木越明がコメントを寄せた。『風、薫る』キャスト・出演者一覧｜出演俳優プロフィール＆登場人物紹介――ご自身の役どころについて同窓生のみんなが志高く養成所に入所するなかで、しのぶは西洋の本で見たナース服に憧れ