MLBは6日（日本時間7日）、タイガースの先発左腕フラムバー・バルデス投手（32）に5試合の出場停止処分を科した。バルデスは前日5日（同6日）のレッドソックス戦に先発も2−8の4回、2者連続本塁打を浴びた直後にトレバー・ストーリーに死球を与えた。この死球にストーリーが憤慨し、両軍選手らがベンチから飛び出してあわや乱闘の一触即発の危機に見舞われ、左腕は退場処分となった。バルデスは試合後、死球について「故意で