現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』に出演している生田絵梨花、菊池亜希子、中井友望、木越明、原嶋凛のオフィシャルコメントが公開された。 参考：中村倫也、『風、薫る』に“壁”となる役で出演「“社会”を見つめ直すきっかけになれれば」 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）の成長を描く物語。 今