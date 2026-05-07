＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ事前情報◇6日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞藤田さいきとのプレーオフを制し、東西コース制覇となる大会2勝目を手にした1年前のことは、「きのうのことみたいに、クリアに全部覚えている。1年間が早いと思いますね」と鮮やかな記憶として残っている。前年覇者の申ジエは、連覇がかかるメジャーにしっかりと照準を合わせてきた。〈連続写真〉神ショッ