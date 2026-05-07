「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）阪神が投手戦を制して連敗を２で止めた。先発・高橋遥人投手は球団では１９６６年のバッキー以来６０年ぶり３試合連続完封勝利で、開幕４連勝を飾った。０−０の六回に高寺望夢内野手が高橋宏の直球をとらえて右翼席へ決勝となる今季１号２ランを放った。◇◇４月末のヤクルト３連戦前、高寺は球界のレジェンドと食事をともにした。熊谷に連れられ、店内にいたのは広島