俳優の越山敬達（１７）が、ＴＢＳ系ドラマ「ＧＩＦＴ」（日曜、後９・００）で車いすラグビーの選手を好演中だ。昨年公開され、歴史的大ヒットを記録した映画「国宝」で横浜流星の少年時代を演じ、注目を集めた新星は、先輩たちの言葉を糧に成長を続けている。ボーイズグループ・ＶＯＫＳＹＤＡＹＳ（ヴォクシィ・デイズ）としての活動も本格化。めまぐるしい日々を振り返ってもらった。日曜劇場「ＧＩＦＴ」では、３日放送