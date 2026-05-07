兵庫県新温泉町は、同町浜坂の温泉施設「ユートピア浜坂」の駐車場に、浜坂温泉の湯を自由に持ち帰ることができる「温泉スタンド」を整備した。「温泉のまち」と浜坂温泉のアピールにつなげるのが狙いだ。浜坂温泉は１９７８年、消雪用の水源を掘削していた際に湧出した塩化物泉で、町中心部では一般家庭にも配湯されている。同施設駐車場には温泉たまごのゆで場所もあり、配湯用の５０度前後の湯をくめる蛇口を新設した。需