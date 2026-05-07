元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子（31）が6日、自身のインスタグラムを更新。生まれたばかりのわが子との自宅での母子ショットを披露した。「Days at home with my baby」（赤ちゃんと過ごすおうち時間）と記し、第1子を抱く写真を公開した。「久しぶりに外に出たら春から初夏の香りに変わっていて少しびっくり」と久慈。「小さなぬくもりに包まれる毎日です」と幸せな日々をつづった。この投稿に、ファン